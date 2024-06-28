Ребенок оказался в реанимации после удара самокатом во дворе дома на Дмитровском шоссе

Пятилетний ребенок оказался в реанимации после прогулки во дворе дома на Дмитровском шоссе. На кадрах с камеры наблюдения видно, как самокат попал в голову ребенку. Девочка, которая ехала в тот момент на велосипеде, сразу потеряла сознание.

Дело в том, что рядом с местом ЧП расположена рампа, где каждый день тренируются подростки, один из которых потерял самокат в момент исполнения трюка. Подростка разыскивает семья пострадавшего ребенка.

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