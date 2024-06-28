Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июня, 15:15

Происшествия

Ребенок оказался в реанимации после удара самокатом во дворе дома на Дмитровском шоссе

Ребенок оказался в реанимации после удара самокатом во дворе дома на Дмитровском шоссе

Столичный суд приостановил работу "Кухни на районе" на 90 суток

Новости регионов: турист попал в реанимацию после купания в Зеленоградске

Загоравший на детской площадке в Москве мужчина арестован на 15 суток

Поджигателя общежития в столице приговорили к пожизненному сроку

Новости мира: землетрясение магнитудой 7 баллов произошло у берегов Перу

Роспотребнадзор попросил суд приостановить работу "Кухни на районе" на 90 суток

Новости мира: лесные пожары возникли в Израиле после ракетного обстрела

Перевезенный в Москву из Севастополя ребенок находится в тяжелом состоянии

Новости регионов: в Санкт-Петербурге мужчина без страховки забрался на дом купца Иоффе

Пятилетний ребенок оказался в реанимации после прогулки во дворе дома на Дмитровском шоссе. На кадрах с камеры наблюдения видно, как самокат попал в голову ребенку. Девочка, которая ехала в тот момент на велосипеде, сразу потеряла сознание.

Дело в том, что рядом с местом ЧП расположена рампа, где каждый день тренируются подростки, один из которых потерял самокат в момент исполнения трюка. Подростка разыскивает семья пострадавшего ребенка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоАлина Гилева
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика