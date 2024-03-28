Задержан подозреваемый в финансировании террористов из "Крокус Сити Холла" – СК РФ

Еще один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов, напавших на "Крокус Сити Холл", задержан. Об этом сообщили в СК РФ. Следствие будет добиваться его ареста.

Кроме того, в ведомстве заявили, что получили доказательства связи террористов с украинскими националистами. Также появились первые результаты расследования, которые подтверждают спланированный характер действий злоумышленников, а также тщательную подготовку и финансовую поддержку.