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Шесть человек пострадали в ДТП в Японии

Шесть человек пострадали в ДТП в Японии

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Как минимум шесть человек пострадали в аварии в японской префектуре Киото. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

На кадрах с камеры наблюдения видно, что у одного легкового автомобиля сплющена вся задняя часть. Помимо седанов в ДТП участвовали и большегрузы. Разбитые машины разметало по двум полосам.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Для поврежденных грузовиков и эвакуации разбитых легковушек пригнали спецтехнику. О причинах произошедшего пока информации не поступало.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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