Лавины стали возникать в Сочи после обильных снегопадов

Лавины накрыли Сочи после обильных снегопадов. На одном из горнолыжных курортов пришлось откапывать туристов. Как объяснили организаторы отдыха, с крыши сошел небольшой пласт снега. Обошлось без травм и разрушений.

К более серьезным последствиям привел сход другой лавины. Снежная масса снесла коммуникации, лишив воды и газоснабжения несколько районов Сочи.

В регионе в настоящее время действует предупреждение об угрозе схода лавины. Горнолыжные склоны для сноубордистов и лыжников закрыты, туристов просят воздержаться от похода в горы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.