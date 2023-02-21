Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

Новости

Лавины стали возникать в Сочи после обильных снегопадов

Лавины стали возникать в Сочи после обильных снегопадов

Мэр Сочи сообщил о ситуации в городе после схода лавины

В сочинском порту обнаружили большое количество форели

Снежная лавина повредила газопровод и две магистральные трубы водоканала в Сочи

Новости часа: 15 новых многоквартирных домов ввели в эксплуатацию в Мариуполе

Штормовое предупреждение продлили на Кубани до 22 февраля

Новости часа: подозреваемого в покушении на убийство девушки в ТиНАО отвезли на допрос

Праздничный банкет в одном из отелей Санкт-Петербурга закончился дракой

Снежная лавина сошла в сочинском селе Эсто-Садок

Новости часа: задержан житель Троицка, отправивший знакомой коробку со взрывчаткой

Лавины накрыли Сочи после обильных снегопадов. На одном из горнолыжных курортов пришлось откапывать туристов. Как объяснили организаторы отдыха, с крыши сошел небольшой пласт снега. Обошлось без травм и разрушений.

К более серьезным последствиям привел сход другой лавины. Снежная масса снесла коммуникации, лишив воды и газоснабжения несколько районов Сочи.

В регионе в настоящее время действует предупреждение об угрозе схода лавины. Горнолыжные склоны для сноубордистов и лыжников закрыты, туристов просят воздержаться от похода в горы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
регионыпогодавидеоНикита ПименовКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика