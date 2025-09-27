Новости регионов: крупный пожар ликвидировали в жилом доме в Ялте

Крупный пожар ликвидировали в многоквартирном доме на улице Екатерининской в Ялте. Огонь успел распространиться на 400 квадратных метров. Эвакуировали 62 человека. В операции по тушению были задействованы 33 человека и 13 единиц техники.

Авария с участием мотоциклиста произошла в Симферополе. Очевидцы сняли на видео последствия ДТП. На кадрах видно, что мотоцикл лежит прямо на проезжей части. Водителя рядом нет. Вокруг разбросаны детали.

На Камчатке спасли двух мужчин, которые заблудились в труднодоступной местности. В МЧС обратилась сожительница одного из них. Она рассказала, что мужчины отправились к реке, чтобы вытащить сломанный квадроцикл, и не вернулись. Спасатели нашли пропавших с помощью беспилотника через несколько часов.

