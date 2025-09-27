Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 сентября, 09:45

Происшествия

Новости регионов: крупный пожар ликвидировали в жилом доме в Ялте

Новости регионов: крупный пожар ликвидировали в жилом доме в Ялте

Семья 16-летней пострадавшей после наезда питбайка в Раменском планирует подать иск в суд

ДТП с участием каршеринга произошло на Люблинской улице в Москве

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в Ленинградской области

Потолок рухнул в турецком отеле

"Московский патруль": подмосковные полицейские ликвидировали плантацию наркотиков

"Московский патруль": столичные полицейские задержали агрессивного посетителя бара

Избившего женщину на глазах у ее ребенка мужчину в Подольске отправили под домашний арест

Новости мира: почти 450 тыс человек эвакуировали на Филиппинах из-за шторма Буалой

От отравления алкоголем в Ленобласти за сентябрь погибли 19 человек

Крупный пожар ликвидировали в многоквартирном доме на улице Екатерининской в Ялте. Огонь успел распространиться на 400 квадратных метров. Эвакуировали 62 человека. В операции по тушению были задействованы 33 человека и 13 единиц техники.

Авария с участием мотоциклиста произошла в Симферополе. Очевидцы сняли на видео последствия ДТП. На кадрах видно, что мотоцикл лежит прямо на проезжей части. Водителя рядом нет. Вокруг разбросаны детали.

На Камчатке спасли двух мужчин, которые заблудились в труднодоступной местности. В МЧС обратилась сожительница одного из них. Она рассказала, что мужчины отправились к реке, чтобы вытащить сломанный квадроцикл, и не вернулись. Спасатели нашли пропавших с помощью беспилотника через несколько часов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарДТПрегионывидеоЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика