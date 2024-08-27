Сопровождавшая Дурова Юлия Вавилова перестала выходить на связь с родственниками

Юлия Вавилова, которая сопровождала программиста Павла Дурова, перестала выходить на связь с родственниками после допросов во Франции. С вечера 24 августа о девушке ничего не известно. Судя по ее фото в соцсетях, 24-летняя девушка бывала в тех же местах, что и основатель Telegram.

Тем временем Дурова продолжают допрашивать во Франции. Срок предварительного заключения истекает 28 августа. До этого момента Дуров должен предстать перед судом или его отпустят, если следователи не представят доказательства. Программисту предъявили обвинение в 12 преступлениях.

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