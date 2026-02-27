Взрыв в квартире на юго-западе Москвы произошел из-за газового баллона

В Южном Бутове произошел взрыв в жилом доме на улице Кадырова. Предварительно, причиной стал газовый баллон, который использовали при монтаже натяжных потолков. Дом не газифицирован. В результате пострадали мужчина, делавший ремонт, и его дочь.

Остальных жителей эвакуировали и разместили в школе. Около дома развернут штаб экстренных служб, дежурят машины скорой помощи. Участок перекрыт для движения. Установление обстоятельств взяла под контроль Зюзинская прокуратура. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.