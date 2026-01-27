Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 21:00

Происшествия

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 27 января

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 27 января

Авария из-за снегопада произошла на трассе М-7 во Владимирской области

Массовая авария произошла на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области

Новости мира: рейтинг популярности Трампа упал до 38%

Сервис доставки с заблокированными счетами принимал заказы у москвичей

Фабрика по производству печенья сгорела в Греции

Ребенок погиб под колесами автомобиля на стихийной горке в Подмосковье

Новости регионов: временные опоры ЛЭП установили под Мурманском после аварии

"Московский патруль": фигурант дела Merlion Лялин упал в обморок при оглашении приговора

"Московский патруль": установлен водитель, который чуть не сбил пенсионерку в столице

Мощный хлопок произошел на северо-западе Москвы. Очевидцы сообщают, что примерно два дома остались без электричества в районе Трикотажного проезда. На место уже направились экстренные службы. По данным МЧС, произошло короткое замыкание, пожара не выявлено.

Оранжевый уровень погодной опасности действует в столице. В городе ожидается сильный снегопад. По прогнозам синоптиков, осадки прогнозируются в период с ночи 28 января до конца дня.

Движение на участке трассы М-7 "Волга" во Владимирской области возобновлено после массового ДТП. Участниками аварий стали порядка 13 большегрузных и легковых автомобилей. В результате образовался затор. Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпогодагородДТПрегионывидеоЕкатерина Фоменко

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье в период подъема ОРВИ и гриппа?

Важно соблюдать гигиену: регулярно мыть руки, использовать антисептики

Рацион должен быть богат витаминами и микроэлементами

Читать
закрыть

Почему детям и взрослым важно собирать конструкторы?

Такой вид игрушек необходим для грамотного и всестороннего развития ребенка

Для взрослых игра станет определенной медитацией и релаксацией

Читать
закрыть

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика