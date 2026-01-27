Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 27 января

Мощный хлопок произошел на северо-западе Москвы. Очевидцы сообщают, что примерно два дома остались без электричества в районе Трикотажного проезда. На место уже направились экстренные службы. По данным МЧС, произошло короткое замыкание, пожара не выявлено.

Оранжевый уровень погодной опасности действует в столице. В городе ожидается сильный снегопад. По прогнозам синоптиков, осадки прогнозируются в период с ночи 28 января до конца дня.

Движение на участке трассы М-7 "Волга" во Владимирской области возобновлено после массового ДТП. Участниками аварий стали порядка 13 большегрузных и легковых автомобилей. В результате образовался затор. Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.

