Спасатели планируют закрыть базовый лагерь на подъеме к пику Победы в Киргизии 26 августа, попытки спасти российскую альпинистку Наталью Наговицину прекращены. Эксперты не верят, что альпинистка может быть жива.

Однако сын альпинистки, Михаил Наговицин, рассказал Москве 24, что его мать – опытная спортсменка и могла бы выжить в таких условиях, однако команду по ее спасению расформировали. Он просит возобновить поиски.

