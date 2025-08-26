Форма поиска по сайту

26 августа, 11:15

Происшествия

Спасатели планируют закрыть базовый лагерь на подъеме к пику Победы в Киргизии

Спасатели планируют закрыть базовый лагерь на подъеме к пику Победы в Киргизии

Спасатели планируют закрыть базовый лагерь на подъеме к пику Победы в Киргизии 26 августа, попытки спасти российскую альпинистку Наталью Наговицину прекращены. Эксперты не верят, что альпинистка может быть жива.

Однако сын альпинистки, Михаил Наговицин, рассказал Москве 24, что его мать – опытная спортсменка и могла бы выжить в таких условиях, однако команду по ее спасению расформировали. Он просит возобновить поиски.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияза рубежомвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

