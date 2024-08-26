Новости мира: пожар произошел в многоквартирном доме в Лондоне

Крупный пожар произошел на востоке Лондона, сообщают британские спасатели. Загорелся многоквартирный дом. Справиться с огнем пытаются 200 человек. Сначала огонь охватил первый, затем шестой этаж. Пламя перекинулось на строительные леса, а затем и на крышу. Что именно стало причиной пожара, пока неизвестно. По последним данным, пострадали как минимум два человека.

Тем временем сразу в четырех городах США ввели карантин из-за "смертельной эпидемии". В штате Массачусетс стремительно распространяется восточный энцефалит лошадей, который переносят комары. Заболевание опасно и для людей. До 30 сентября жителям четырех городов запрещено выходить на улицу после 18:00. Период от заката до рассвета считается пиковым по численности насекомых. В центре по контролю заболеваний США описывают восточный лошадиный энцефалит как редкое, но очень серьезное заболевание.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

