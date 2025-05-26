Совершивший несколько разбойных нападений мужчина задержан в Москве

Совершившего несколько разбойных нападений мужчину задержали в Москве. При обыске у него нашли пистолет, переделанный в боевой, а также глушитель и патроны.

Оперативникам удалось выяснить, что 8 марта 40-летний подозреваемый, угрожая продавщице оружием, похитил всю выручку из кассы цветочного магазина на юго-востоке столицы. Еще раньше он совершил разбойное нападение на аптеку в подмосковных Котельниках. Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы.

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