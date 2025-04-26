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Новости

26 апреля, 20:30

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 апреля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 апреля

Новости мира: в Китае прошли первые соревнования роботов

Новости мира: землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Эквадоре

Собака упала в Москву-реку на Якиманской набережной

Силы ПВО уничтожили и перехватили 45 БПЛА ВСУ

Киркоров обжег себе руки на концерте в Санкт-Петербурге

Новости регионов: Забайкалье охватили мощные пожары

Дональд Трамп прокомментировал информацию об убийстве генерала Ярослава Москалика

Открытое горение ликвидировано на складе в подмосковном Раменском

"Московский патруль": дело заведено на водителя, не пропустившего скорую помощь в Балашихе

Взрывчатку, сработавшую при покушении на заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, привели в действие с территории Украины, сообщили в ФСБ. Следователи работают с подозреваемым в теракте.

Курская область полностью освобождена от Вооруженных сил Украины. О завершении операции начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину. Президент России поздравил весь личный состав, бойцов и командиров с победой.

Стартовала финальная проходка щита на первом пусковом участке Рублево-Архангельской линии метро, сообщил Сергей Собянин. Там работает тоннелепроходческий комплекс "София", который построит левый тоннель между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха".

Открытие мотосезона и 12-го Московского мотофестиваля прошло в столице. Мероприятие посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Со смотровой площадки на Воробьевых горах стартовали колонны мотоциклистов. Участники проехались по всему Садовому кольцу.

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