Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 апреля

Взрывчатку, сработавшую при покушении на заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, привели в действие с территории Украины, сообщили в ФСБ. Следователи работают с подозреваемым в теракте.

Курская область полностью освобождена от Вооруженных сил Украины. О завершении операции начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину. Президент России поздравил весь личный состав, бойцов и командиров с победой.

Стартовала финальная проходка щита на первом пусковом участке Рублево-Архангельской линии метро, сообщил Сергей Собянин. Там работает тоннелепроходческий комплекс "София", который построит левый тоннель между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха".

Открытие мотосезона и 12-го Московского мотофестиваля прошло в столице. Мероприятие посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Со смотровой площадки на Воробьевых горах стартовали колонны мотоциклистов. Участники проехались по всему Садовому кольцу.