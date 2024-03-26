Врач Альберт Корякин рассказал о работе 69-го отделения реанимации ГКБ имени Боткина

Вечером 22 марта к работе на место ЧП в "Крокус Сити Холле" привлекли более 500 медиков, многие из которых вышли на смену по своему собственному желанию. За два часа удалось эвакуировать всех пострадавших и распределить их по медучреждениям.

Врач 69-го отделения анестезиологии и реанимации ГБУЗ ГКБ имени С. П. Боткина Альберт Корякин рассказал, что практически полный состав отделения был собран вечером 22 марта. Многие врачи оставались на работе больше чем на сутки, не отходили от пациентов, многие из которых были в критическом состоянии.

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