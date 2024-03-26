Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 марта, 14:15

Происшествия

Врач Альберт Корякин рассказал о работе 69-го отделения реанимации ГКБ имени Боткина

Врач Альберт Корякин рассказал о работе 69-го отделения реанимации ГКБ имени Боткина

Новости регионов: в Амурскую область прибыли семьи 10 горняков с рудника "Пионер"

Новости часа: суд отправил под стражу восьмого фигуранта в деле о теракте в "Крокусе"

Родион Газманов сдал кровь для пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле"

Врач Сергей Агафонов рассказал о работе на месте ЧП в "Крокус Сити Холле"

Новости мира: грузовое судно врезалось в мост в США

Спасатели МЧС будут разбирать балкон в сгоревшем "Крокусе"

Восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" арестовали на два месяца

Прапорщик Николай Алексеев рассказал об эвакуации раненных при теракте в "Крокусе"

Новости часа: более 90 пострадавших в теракте в "Крокусе" остаются в больницах Москвы

Вечером 22 марта к работе на место ЧП в "Крокус Сити Холле" привлекли более 500 медиков, многие из которых вышли на смену по своему собственному желанию. За два часа удалось эвакуировать всех пострадавших и распределить их по медучреждениям.

Врач 69-го отделения анестезиологии и реанимации ГБУЗ ГКБ имени С. П. Боткина Альберт Корякин рассказал, что практически полный состав отделения был собран вечером 22 марта. Многие врачи оставались на работе больше чем на сутки, не отходили от пациентов, многие из которых были в критическом состоянии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
происшествиявидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика