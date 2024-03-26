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Новости

26 марта, 07:15

Происшествия

Студент и пожарный Никита Цапулин рассказал, как помогал пожарным в день теракта 22 марта

Студент и пожарный Никита Цапулин рассказал, как помогал пожарным в день теракта 22 марта

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На место ЧП в "Крокус Сити Холле" после сообщений о теракте прибыли не только опытные пожарные, но и студенты. Среди них был и Никита Цапулин, который учится в колледже и параллельно работает в подмосковной пожарно-спасательной части.

Он помогал спасателям устанавливать ночное освещение, так как из-за гари и копоти в здании практически ничего не было видно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
происшествиявидеоМаксим СеликовАнастасия Бородина
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