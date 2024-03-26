Студент и пожарный Никита Цапулин рассказал, как помогал пожарным в день теракта 22 марта

На место ЧП в "Крокус Сити Холле" после сообщений о теракте прибыли не только опытные пожарные, но и студенты. Среди них был и Никита Цапулин, который учится в колледже и параллельно работает в подмосковной пожарно-спасательной части.

Он помогал спасателям устанавливать ночное освещение, так как из-за гари и копоти в здании практически ничего не было видно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.