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26 марта, 07:15

Происшествия

Фельдшер Сергей Каширин рассказал о работе скорой на месте ЧП в "Крокусе"

Фельдшер Сергей Каширин рассказал о работе скорой на месте ЧП в "Крокусе"

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После того как 22 марта в "Крокус Сити Холле" произошел теракт, к месту ЧП были направлены несколько десятков бригад скорой помощи. Фельдшер территориального центра медицины катастроф Сергей Каширин рассказал, что, помимо помощи пострадавшим, в тот день он регулировал потоки прибывающих медиков, чтобы они не мешали друг другу.

Ему удалось организовать эвакуационную петлю, которая помогла медикам оперативно забирать людей в столичные больницы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
происшествиявидеоМаксим СеликовАнастасия Бородина
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