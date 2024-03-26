Фельдшер Сергей Каширин рассказал о работе скорой на месте ЧП в "Крокусе"

После того как 22 марта в "Крокус Сити Холле" произошел теракт, к месту ЧП были направлены несколько десятков бригад скорой помощи. Фельдшер территориального центра медицины катастроф Сергей Каширин рассказал, что, помимо помощи пострадавшим, в тот день он регулировал потоки прибывающих медиков, чтобы они не мешали друг другу.

Ему удалось организовать эвакуационную петлю, которая помогла медикам оперативно забирать людей в столичные больницы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.