ФСБ предотвратила теракт на транспорте в Ставропольском крае

ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае. Сотрудники спецслужб задержали сторонника запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство".

Как сообщают в Центре общественных связей ФСБ, он готовил террористическую атаку на транспорте в Ставрополье. В квартире, где жил подозреваемый, обнаружили элементы взрывчатки.

Следователи возбудили уголовное дело. По данным ФСБ, злоумышленник уже сознался в том, что готовился к теракту. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

