Следствие завело уголовное дело по факту взрыва газа в доме в Махачкале

В Махачкале в многоквартирном доме прогремел взрыв газа. Следователи завели уголовное дело по факту происшествия, квалифицировав его как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В результате взрыва пострадали четыре человека, которые получили помощь в стационарах. Причиной взрыва, по предварительной версии, стали нарушения, начиная с выдачи разрешения на строительство.

Через несколько часов после первого взрыва произошел еще один инцидент – взрыв газовоздушной смеси в салоне сотовой связи в Махачкале. Причиной этого ЧП также стала утечка газа на подземном газопроводе. В результате взрыва в салоне пострадали еще четыре человека, все в тяжелом состоянии. По факту второго взрыва также заведено уголовное дело.

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