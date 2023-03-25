В Москве-реке в районе Кожуховского затона тонет теплоход "Агитатор". Судно уже сильно накренилось на левый бок и вот-вот уйдет под воду, мешает только лед. По предварительным данным, судно принадлежало компании "Речное пароходство". В 2020 году его продали частному лицу. По некоторой информации, нынешний владелец находится за границей. Сейчас за теплоходом наблюдают сотрудники МЧС. Прокуратура в свою очередь начала проверку.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.