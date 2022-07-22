Порт Роттердама остановил контейнерные перевозки из РФ

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Порт недерландского Роттердама заявил о прекращении контейнерного транзита из России и в нее, сообщается на сайте порта.

"В преддверии санкций по углю и нефти в последние месяцы стало меньше импортироваться российского угля, сырой нефти, нефтепродуктов и СПГ", – говорится в сообщении.

Данное сырье в последнее время чаще импортируется из других государств, отметили в пресс-службе.

Ранее министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт сообщила, что страна ввела против РФ новый пакет санкций, что предусматривает закрытие пограничного пункта "Стурскуг" для российских грузовиков и запрет для захода судов из РФ в норвежские порты.

Исключение сделали для Шпицбергена. Однако позднее, в июне, норвежские пограничники не пропустили грузы для российских поселений через КПП "Стурскуг". Контейнеры для Баренцбурга были пропущены только 6 июля.

