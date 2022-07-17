Свыше 1,2 тыс грузовиков скопились на границе с Латвией – СМИ

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Пропуска через латвийско-российскую границу ожидают 1 250 грузовых фур, сообщает агентство BNS.

"Время ожидания для этих фур может составить до шести суток", – говорится в сообщении.

Уточняется, что очередь из порядка 350 грузовиков также образовалась на границе Латвии с Белоруссией.

Ранее сообщалось, что Латвия останавливает железнодорожный транзит военных грузов из Белоруссии через свои порты.

По данным министерства сообщения страны, власти Латвии расторгли соглашение, разрешавшее прямое железнодорожное сообщение для перевозки военных грузов из Белоруссии в третьи страны с использованием латвийских портов.

