Курс евро превысил 83 рубля впервые с апреля 2022 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 83 рубля впервые с 21 апреля прошлого года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Так, по состоянию на 11:01 по московскому времени европейская валюта росла на 0,5%, до 83,01 рубля. Спустя несколько минут евро замедлил рост и уже в 11:05 торговался на отметке в 82,97 рубля.

Между тем курс доллара в это же время рос на 0,39% и доходил до 76,96 рубля.

Ранее экономист Максим Чирков заявил, что санкции ЕС не оказывают влияния на курс рубля. По его словам, ослабление российской валюты продиктовано иными факторами.

Так, Чирков подчеркнул, что курс держится в рамках целевого показателя ЦБ по инфляции, который составляет 4%. Поэтому, утверждает он, колебания в пределах даже пяти рублей не имеют значения.



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