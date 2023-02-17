Эксперт рассказал, от чего в настоящее время зависит курс рубля

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Подготовка Евросоюзом нового пакета антироссийских санкций не оказывает влияния на курс рубля, ослабление российской валюты продиктовано иными факторами, заявил доцент кафедры политической экономики экономического факультета МГУ имени Ломоносова Максим Чирков. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По его словам, российский валютный рынок стал более спокойным по сравнению с той картиной, которая наблюдалась в 1990-е, 2000-е и 2010-е годы. Чирков пояснил, что российские финансисты отошли от такого жесткого механизма фиксации курса, как валютные коридоры.

"Сейчас ЦБ на курс смотрит опосредованно. У него есть целевой резерв по инфляции, 4%, и курс держится в этих рамках. Понятно, что он сильно отклоняться не должен. Но курс на рубль меньше, на рубль больше, плюс-минус пять рублей, на самом деле не столь важно. Даже в сложных условиях мы видели, что в середине года рубль укреплялся именно из-за того, что экспорт сохранялся, а импорт был большим", – рассказал эксперт.

Ранее экономист и политолог Александр Дудчак сообщил, что Россия начала торговать с дружественными странами в рублях, отказавшись от использования доллара. Несмотря на то что пока этот процесс не приобрел необходимую форму, положительные результаты уже есть, отметил он.



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