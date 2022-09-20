В Казахстане начали задерживать российские грузовики с товарами из ЕС – СМИ

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В Казахстане начали задерживать российские грузовики с товарами из Европы, заявили в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП). Об этом сообщает газета "Известия".
Уточняется, что речь идет о транзитной транспортировке, когда товар из ЕС направляют на белорусскую границу, а затем в Казахстан на грузовиках российских или белорусских компаний.
"Точное количество задержанных транспортных средств сообщить невозможно. Мы знаем о восьми случаях задержания автопоездов российских перевозчиков. Часть из них находится на стоянках для нарушителей <...>. Другие – на таможенных терминалах", – рассказал представитель АСМАП.
Он добавил, что некоторые автопоезда стоят прямо на дороге, при этом документы у водителей изъяли, они никуда не могут уехать.
По данным Минтранса РФ, власти Казахстана начали требовать от российских водителей разрешительные документы на грузы, выданные не отечественному, а предшествующему перевозчику, то есть европейской компании, которая везла товары по территории ЕС до Белоруссии или России.
Отмечается, что в письме министерства к коллегам из Астаны указано, что новые требования являются необоснованными. В российском ведомстве также попросили Казахстан отменить данные правила и освободить задержанные фуры без наложения штрафов.
Ранее сообщалось, что порт нидерландского Роттердама заявил о прекращении контейнерного транзита из России и в нее из-за сокращения импорта российского угля, сырой нефти, нефтепродуктов и СПГ.
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