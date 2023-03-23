"Рейд 112": Hyundai столкнулся с ВАЗ-2107 на Алтуфьевском шоссе

Hyundai столкнулся с ВАЗ-2107 на Алтуфьевском шоссе. Оба водителя утверждают, что не виноваты в аварии и ехали на зеленый сигнал светофора. Виновность участников ДТП установят автоинспекторы. В аварии никто не пострадал, медицинская помощь никому не понадобилась.

На северо-западе Москвы столкнулись два автомобиля. Обе стороны считают, что они не виноваты в ДТП. В аварии никто не пострадал. Медицинская помощь никому не понадобилась. Экипаж ДПС оформил аварию.

Такси Volkswagen Polo при съезде с Киевского шоссе не справился с управлением и врезался в металлический разделитель. От удара в машине сработали подушки безопасности, девушка-пассажир получила ушибы. Прибывшие медики оказали ей первую помощь. От госпитализации девушка отказалась.

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