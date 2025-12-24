Очевидцы рассказали подробности взрыва на юге Москвы, где погибли двое сотрудников ДПС

Очевидцы раскрыли подробности взрыва на Елецкой улице в Москве, где погибли двое сотрудников ДПС. Все произошло в ночь на 24 декабря. Неизвестный мужчина, по некоторым данным, забросил пакет со взрывным устройством в автомобиль ГАИ.

По словам свидетелей, сначала раздался мощный хлопок, после чего к месту сразу прибыли силовики и установили оцепление. Один из очевидцев видел разбросанные обломки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.