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24 декабря, 18:15

Происшествия

Почти 60 зданий в Химках остаются без тепла и горячей воды

Почти 60 зданий в Химках остаются без тепла и горячей воды

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Почти 60 зданий в Химках остаются без тепла и горячей воды. Среди них жилые дома, школы, детский сад, хостел и торговые центры. Из-за коммунальной аварии отопления нет уже около 10 часов.

По данным ТАСС со ссылкой на источники, в микрорайоне Сходня остановилась котельная. При этом, по прогнозам синоптиков, ночью температура воздуха в столице и области может опуститься до минус 11 градусов. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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