23 декабря, 22:11Происшествия
Пожар произошел на территории Всероссийского института легких сплавов
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пожар произошел в ангаре на территории Всероссийского института легких сплавов в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По данным собеседника агентства, огонь распространился на площадь 600 квадратных метров.
Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности.
Ранее сообщалось, что в здании учебного корпуса Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России прошла эвакуация из-за задымления на одном из этажей. На объекте произошло короткое замыкание в стояке электрического счетчика.
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