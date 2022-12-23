Пожар произошел на территории Всероссийского института легких сплавов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в ангаре на территории Всероссийского института легких сплавов в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По данным собеседника агентства, огонь распространился на площадь 600 квадратных метров.

Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности.

Ранее сообщалось, что в здании учебного корпуса Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России прошла эвакуация из-за задымления на одном из этажей. На объекте произошло короткое замыкание в стояке электрического счетчика.



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