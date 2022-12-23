Пожар в ангаре с газовыми баллонами на западе Москвы ликвидирован

Фото: Москва 24

Возгорание в ангаре с газовыми баллонами на улице Горбунова в Москве полностью ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Информация о возгорании в ангаре на территории Всероссийского института легких сплавов поступила спасателям в пятницу в 21:43. Спустя час было ликвидировано открытое горение, в 22:50 объявили локализацию.

В ведомстве уточнили, что в 23:12 пожар был полностью потушен на площади около 100 квадратных метров. Внутри ангара находились порядка 1 тысячи газовых баллонов. Сведений о пострадавших не поступало.

Установление обстоятельств и причин пожара контролирует столичная прокуратура. В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что работу правоохранительных органов координирует исполняющий обязанности Кунцевского межрайонного прокурора Николай Головач.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в общежитии ОМОН Росгвардии на северо-западе столицы. Площадь составила 5 квадратных метров. Причиной пожара стало короткое замыкание в электрооборудовании.



Пожар в ангаре на западе Москвы локализовали

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