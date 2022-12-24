Около 60 зданий в микрорайоне Сходня в Химках остаются без воды и тепла более 10 часов

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Около 60 зданий в микрорайоне Сходня городского округа Химки находятся без горячего водоснабжения и отопления более 10 часов из-за аварийно остановки котельной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телефонограмму.

Так, в котельной на улице Октябрьской с 07:50 снизили параметры отопления и горячего водоснабжения. Из-за этого ЦО и ГВО нет не только в жилых домах, но и в лицее №21, языковой школе, торговых центрах, детских садах и других учреждениях.

До этого в администрации Химок рассказывали, что в муниципалитете изношенность сетей горячего водоснабжения и тепловых сетей составляет около 75–80%.

В министерстве энергетики Московской области рассказали Агентству "Москва", что в котельной снизили параметры отопления и горячей воды из-за замены задвижки Д=150 и поиска повреждения на магистральном трубопроводе. В настоящее время все работы завершились, в районе восстанавливается теплоснабжение.

Ранее сообщалось, что в Братске произошла крупная коммунальная авария. В результате с перебоями тепла и горячей воды столкнулись около 15 тысяч человек. При этом температура воздуха составляла -25 градусов. Проблемы с теплоснабжением затронули более 80 домов.



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