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Более 200 тысяч человек остались без воды и отопления в Волгограде

Более 200 тысяч человек остались без воды и отопления в Волгограде

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Коммунальная катастрофа случилась в Волгограде. Как сообщили СМИ, у более чем 200 тысяч жителей в течение пяти дней нет воды и отопления – в городе прорвало трубопровод канализации.

В двух районах ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Людям приходится стоять в очередях за технической водой. Кто-то ездит помыться и набрать питьевой воды к родственникам и друзьям, другие снимают квартиры посуточно в районах, где есть вода. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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