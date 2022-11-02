Более 200 тысяч человек остались без воды и отопления в Волгограде

Коммунальная катастрофа случилась в Волгограде. Как сообщили СМИ, у более чем 200 тысяч жителей в течение пяти дней нет воды и отопления – в городе прорвало трубопровод канализации.

В двух районах ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Людям приходится стоять в очередях за технической водой. Кто-то ездит помыться и набрать питьевой воды к родственникам и друзьям, другие снимают квартиры посуточно в районах, где есть вода. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.