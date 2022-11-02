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ВСУ атаковали гостиницу на юго-западе Донецкой области

ВСУ атаковали гостиницу на юго-западе Донецкой области

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В Волновахе, на юго-западе от Донецка, разбирают завалы на месте разрушенной гостиницы. Двухэтажное здание попало под обстрел. Городская комендатура сообщила о погибших, также там уточнили, что гостиница располагалась у трассы, на которой всегда много гражданского транспорта.

Как сообщили власти города, очередной обстрел велся из ракетных систем залпового огня HIMARS. По Волновахе выпустили как минимум три ракеты. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоИван ЛозовойКристина Курума
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