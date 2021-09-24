После трагедии на Эльбрусе в больнице находятся 11 спасенных альпинистов

11 альпинистов, которых эвакуировали с Эльбруса, находятся в больнице. Двое из них сейчас в реанимации. Пять человек погибли в горах. Среди альпинистов были и москвичи.

23 сентября группа в составе 19 туристов и 4 гидов начала подъем на Эльбрус. Спустя время четверо человек прекратили восхождение. Позднее 19 человек запросили помощь после ухудшения погодных условий. Сообщалось, что альпинисты двигались по зарегистрированному маршруту.

По факту гибели альпинистов Следственный комитет организовал доследственную проверку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.