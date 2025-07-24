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24 июля, 07:30

Происшествия

Новости мира: студенты вышли на протесты после крушения военного самолета в Бангладеш

Новости мира: студенты вышли на протесты после крушения военного самолета в Бангладеш

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В Бангладеш сотни студентов вышли на акцию протеста возле места крушения военного учебного самолета. Он врезался в двухэтажное здание колледжа. Погибли 32 человека. Протестующие требуют привлечь к ответственности виновных, выплатить компенсации семьям и прекратить учебные полеты.

Участники акции парализовали движение в некоторых районах Дакки. Несколько студентов ворвались в здание правительства страны, но их разогнали слезоточивым газом и светошумовыми гранатами.

Между тем во Франции затопило север страны. Пешеходам пришлось вплавь добираться до укрытия. В отдельных департаментах власти ввели оранжевый уровень опасности. Он сохраняется до сих пор, потому что дождь не перестает идти. Экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности.

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