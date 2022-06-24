Появилось видео с моментом крушения Ил-76 в Рязани. Падение произошло в сотнях метрах от жилых домов. Видео опубликовали в соцсетях жители города

Двигатель Ил-76 загорелся еще в воздухе. После этого самолет рухнул на землю. Разрушений в округе нет. При падении самолет оборвал только линии электропередачи. В Минобороны заявили, что причиной жесткой посадки Ил-76 могла стать неисправность двигателя.

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