Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 марта, 22:30

Происшествия

Дело о краже 3 млн руб возбудили против экс-жены отца ребенка, покусанного хаски в Сочи

Дело о краже 3 млн руб возбудили против экс-жены отца ребенка, покусанного хаски в Сочи

"Московский патруль": пожар произошел на крыше ЖК "Роза Росса"

"Московский патруль": суд арестовал водителя грузовика, который сбил ребенка на самокате

Роспотребнадзор проверил качество воздуха в районе пожара в центре Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 марта

Сотрудника надзорного ведомства задержали за передачу данных Украине

Суд продлил арест фигурантам дела о мошенничестве в отношении Ларисы Долиной

Несоблюдение дистанции стало причиной аварии на МКАД

Движение на улице Тимура Фрунзе восстановлено после пожара в здании гостиничного комплекса

Движение на внутренней стороне МКАД ограничено из-за серьезной аварии

В Сочи завели дело в отношении бывшей жены отца мальчика, пострадавшего от хаски. По предварительным данным, женщина без разрешения сняла со счета 3 миллиона рублей, которые удалось собрать на лечение 9-летнего ребенка.

Как уточнил отец пострадавшего, деньги находились на накопительном счету. Экс-супругу доставили в отделение, решается вопрос об ее аресте.

Собаки напали на ребенка 26 февраля, когда он шел домой из школы. Ребенка от животных спасли прохожие. После произошедшего отец пострадавшего "собирал фрагменты лица" сына на улице. Мужчина заявлял, что собаки съели у ребенка часть лица от глаз до нижней губы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоДарья Крамарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика