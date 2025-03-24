Дело о краже 3 млн руб возбудили против экс-жены отца ребенка, покусанного хаски в Сочи

В Сочи завели дело в отношении бывшей жены отца мальчика, пострадавшего от хаски. По предварительным данным, женщина без разрешения сняла со счета 3 миллиона рублей, которые удалось собрать на лечение 9-летнего ребенка.

Как уточнил отец пострадавшего, деньги находились на накопительном счету. Экс-супругу доставили в отделение, решается вопрос об ее аресте.

Собаки напали на ребенка 26 февраля, когда он шел домой из школы. Ребенка от животных спасли прохожие. После произошедшего отец пострадавшего "собирал фрагменты лица" сына на улице. Мужчина заявлял, что собаки съели у ребенка часть лица от глаз до нижней губы.

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