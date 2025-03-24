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24 марта, 17:15

Происшествия

Движение на улице Тимура Фрунзе восстановлено после пожара в здании гостиничного комплекса

Движение на улице Тимура Фрунзе восстановлено после пожара в здании гостиничного комплекса

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Движение на улице Тимура Фрунзе в Москве полностью восстановлено после пожара в здании гостиничного комплекса с апартаментами, сообщили в Дептрансе.

24 марта возгорание на крыше шестиэтажного здания в столице охватывало 150 квадратных метров. Спасатели оперативно ликвидировали огонь и приступили к разбору конструкций.

По данным экспертов, в результате пожара полностью сгорел пентхаус стоимостью около 1 миллиарда рублей. Прокуратура взяла расследование инцидента на контроль. Сведений о пострадавших нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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