Движение на улице Тимура Фрунзе восстановлено после пожара в здании гостиничного комплекса

Движение на улице Тимура Фрунзе в Москве полностью восстановлено после пожара в здании гостиничного комплекса с апартаментами, сообщили в Дептрансе.

24 марта возгорание на крыше шестиэтажного здания в столице охватывало 150 квадратных метров. Спасатели оперативно ликвидировали огонь и приступили к разбору конструкций.

По данным экспертов, в результате пожара полностью сгорел пентхаус стоимостью около 1 миллиарда рублей. Прокуратура взяла расследование инцидента на контроль. Сведений о пострадавших нет.

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