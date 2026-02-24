Форма поиска по сайту

24 февраля, 09:15

Происшествия

Савеловский вокзал работает в штатном режиме после взрыва рядом с ним

В Хабаровском крае без отопления остались более 200 объектов из-за снегопада

Дожди вызвали паводки на юге Эквадора

Сбитую мячом чайку реанимировали во время футбольного матча в Стамбуле

Следователи начали осматривать место взрыва на площади Савеловского вокзала

Новости мира: пополневших тигров посадили на диету в китайском зоопарке

Пожар потушили в деревянном здании на ВДНХ

Новости регионов: 20-метровый фонтан образовался из-за прорыва трубы во Владивостоке

Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников ДПС возбуждено в Москве

Трамвай и машина такси столкнулись в районе ВДНХ

Савеловский вокзал в Москве работает в штатном режиме после взрыва рядом с ним. Автомобильное движение в районе площади восстановлено.

Следователи выясняют детали происшествия. Все случилось в ночь на 24 февраля, когда к машине ДПС подошел мужчина, после чего сдетонировало неизвестное устройство.

Сам нападавший и один из полицейских погибли на месте. Еще двое инспекторов получили ранения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

