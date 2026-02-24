Савеловский вокзал работает в штатном режиме после взрыва рядом с ним

Савеловский вокзал в Москве работает в штатном режиме после взрыва рядом с ним. Автомобильное движение в районе площади восстановлено.

Следователи выясняют детали происшествия. Все случилось в ночь на 24 февраля, когда к машине ДПС подошел мужчина, после чего сдетонировало неизвестное устройство.

Сам нападавший и один из полицейских погибли на месте. Еще двое инспекторов получили ранения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

