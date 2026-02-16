Новости регионов: сотни туристов застряли в снежном буране в районе Териберки

Сотни туристов на машинах пытаются освободиться из снежного бурана в районе Териберки в Мурманской области. Транспортный коллапс сохраняется с вечера 14 февраля. В селе остаются около 200 туристов, в том числе из Китая. Дорогу до Мурманска приходится закрывать во время снегопадов, ее быстро заметает.

У жителей Дальнего Востока вновь появится возможность добраться до Китая за 25 минут. После перерыва почти в 6 лет РЖД возобновляют движение пассажирского поезда Забайкальск – Маньчжурия. С 8 марта два раза в неделю по средам и воскресеньям можно отправиться в путешествие.

