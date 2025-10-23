10 человек погибли при взрывах на предприятии в Копейске

В результате серии взрывов на предприятии "Пластмасс" в Копейске погибли 10 человек, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Продолжаются поисковые работы, госпитализированы 5 человек. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое. При этом 2 пациента перевезены в ожоговый центр.

В Копейске ввели режим муниципальной чрезвычайной ситуации. Угрозы для жителей города и гражданских объектов нет. На месте идет разбор завалов, причины взрывов пока неизвестны. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

