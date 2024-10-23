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23 октября, 18:15

Происшествия

Появились подробности драки с участием рэпера Гуфа в Подмосковье

Появились подробности драки с участием рэпера Гуфа в Подмосковье

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После конфликта с участием рэпера Гуфа (настоящее имя – Алексей Долматов) в Подмосковье полиция начала проверку. По одной из версий, музыкант пытался познакомиться на вечеринке с девушкой, но она не приняла ухаживаний и позвала на помощь брата.

В итоге завязалась драка, в которой рэпер якобы ударил родственника девушки в ухо и повредил ему руку. Обоих доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Пострадавший написал заявление на Гуфа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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