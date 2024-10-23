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23 октября, 13:30

Происшествия

Родившая в аэропорту Антальи россиянка не знала о своей беременности

Родившая в аэропорту Антальи россиянка не знала о своей беременности

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18-летняя россиянка Екатерина, не зная о своей беременности, родила ребенка в туалете аэропорта Антальи и бросила его. Девушка, по словам ее адвоката, не понимала, что происходит, и не осознавала свою беременность до момента родов.

Новорожденную девочку обнаружила сотрудница аэропорта, после чего Екатерину задержали вместе с матерью. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Генконсульство России в Анталье контролирует состояние ребенка и обеспечивает его необходимыми вещами.

Екатерина заявила, что сожалеет о случившемся и хочет забрать дочь домой, но это возможно только при условии, что дело будет рассматриваться на родине и будет доказано, что ее действия были совершены в состоянии аффекта. 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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