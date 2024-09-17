Мужчина похитил автомобиль с помощью эвакуатора на юго-западе Москвы

В Москве 32-летний мужчина похитил автомобиль Toyota, припаркованный около одного из домов на Болотниковской улице, с помощью эвакуатора. Об этом в телеграм-канале сообщает столичная прокуратура.

По данным ведомства, злоумышленник привлек владельца эвакуатора, который не знал о преступлении, а также своего знакомого для встречи машины и контроля выгрузки. Установить местонахождение внедорожника стоимостью 5,6 миллиона рублей удалось с помощью записи камер видеонаблюдения. Сейчас автомобиль возвращен владельцу.

Фигуранту предъявлено обвинение по статье "Кража" и избрана мера пресечения. Его привлечение к уголовной ответственности находится на контроле в Зюзинской межрайонной прокуратуре.

Ранее москвичка села за руль чужого автомобиля и уехала к себе домой, куда она якобы очень торопилась. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным ТС без целей хищения". На время разбирательства женщина будет находиться под подпиской о невыезде.