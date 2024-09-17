17 сентября, 16:01Происшествия
Мужчина похитил автомобиль с помощью эвакуатора на юго-западе Москвы
По данным ведомства, злоумышленник привлек владельца эвакуатора, который не знал о преступлении, а также своего знакомого для встречи машины и контроля выгрузки. Установить местонахождение внедорожника стоимостью 5,6 миллиона рублей удалось с помощью записи камер видеонаблюдения. Сейчас автомобиль возвращен владельцу.
Фигуранту предъявлено обвинение по статье "Кража" и избрана мера пресечения. Его привлечение к уголовной ответственности находится на контроле в Зюзинской межрайонной прокуратуре.
Ранее москвичка села за руль чужого автомобиля и уехала к себе домой, куда она якобы очень торопилась. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным ТС без целей хищения". На время разбирательства женщина будет находиться под подпиской о невыезде.
"Безопасный город": в Москве задержали мужчин за кражу ценностей из машин