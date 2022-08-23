ДТП с участием грузовика произошло на Дмитровском шоссе

Крупная авария произошла на Дмитровском шоссе. Судя по кадрам, там столкнулись две легковушки и грузовик, причем последний перевернулся.

Повреждения у всех трех машин очень сильные, а вот о пострадавших информации пока нет. На месте уже работают сотрудники ДПС. Кроме того, там сформировался длинный затор.

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