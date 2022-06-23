Пожар в цехе с лакокрасочной продукцией в подмосковных Электроуглях потушен

Пожар в цехе на складе с лакокрасочной продукцией потушен в подмосковных Электроуглях. Утром 23 июня он загорелся, крыша обрушилась, взрывались емкости с легковоспламеняющейся жидкостью.

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