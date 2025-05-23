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23 мая, 17:30

Происшествия

В Орловской области разбился военный вертолет Ми-8

В Орловской области разбился военный вертолет Ми-8

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Военный вертолет Ми-8 потерпел крушение в Орловской области во время выполнения планового полета. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность.

Экипаж до последнего момента пытался увести судно от жилых домов, чтобы избежать жертв среди мирных жителей. Все находившиеся на борту погибли.

На место происшествия направлена комиссия Воздушно-космических сил России. Сейчас там работает оперативный штаб, который занимается устранением последствий крушения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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