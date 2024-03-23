23 марта, 07:30Происшествия
Эксперт объяснил, почему так быстро распространился огонь в "Крокус Сити Холле"
Быстрая скорость распространения огня в "Крокус Сити Холле" может указывать на то, что при строительстве здания использовалось много горючих материалов. Об этом рассказал руководитель научно-производственного объединения, специализирующегося на разработке инновационных пожаро-безопасных материалов и технологий, Владимир Васильев.
При этом он уточнил, что эта проблема системна. По его словам, сейчас нужно пересмотреть все старые нормы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
В пятницу, 22 марта, неизвестные в камуфляже открыли стрельбу в здании "Крокус Сити Холла", где начинался концерт группы "Пикник". Позже в помещениях начался пожар, чья площадь достигла 12 900 квадратных метров. Позднее возгорание было локализовано.
Предварительно установлено, что погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" более 60 человек. В СК РФ сообщили, что количество жертв может увеличиться. Следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.