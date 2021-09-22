Устанавливать причины стрельбы в пермском вузе будут лучшие следователи

В Пермь для расследования стрельбы в университете направлено 50 опытных следователей. Об этом сообщила представитель Следственного комитета Российской Федерации Светлана Петренко.

В первую очередь, они проверят, как обеспечивалась безопасность вуза – соблюдала ли служба охраны все необходимые требования. Хотя ранее ректор вуза заявил, что претензий к охранному предприятию до этого не возникало.

Также студента, устроившего стрельбу, направят на психиатрическую экспертизу, чтобы оценить его состояние в момент преступления.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества полицейского Константина Калинина, который обезвредил стрелка. Медаль за отличие в охране общественного порядка получит и его коллега Владимир Макаров. Об этом говорится на сайте Кремля. Сотрудники ДПС первыми оказались на месте трагедии.

Трагедия произошла утром 20 сентября в Пермском государственном университете. Молодой человек вошел на территорию вуза и открыл стрельбу. В результате 6 человек погибли, еще более 20 пострадали.