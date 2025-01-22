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22 января, 07:15

Происшествия

В Москве уголовное дело возбудили против трех подростков за погром в электричке

В Москве уголовное дело возбудили против трех подростков за погром в электричке

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В Москве возбудили уголовное дело против трех подростков, устроивших погром в электричке на Ярославском направлении. Молодые люди ради забавы разбивали стекла, отрывали сиденья и выбрасывали их из вагона прямо во время движения.

Ущерб составил около 150 тысяч рублей. Все происходящее подростки снимали на видео и выкладывали в Сеть, что помогло транспортной полиции их найти. Родителей привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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