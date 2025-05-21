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21 мая, 07:15

Происшествия

Авария с участием скорой и спецтехники произошла на юге Москвы

Авария с участием скорой и спецтехники произошла на юге Москвы

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Авария с участием скорой помощи и строительной спецтехники произошла на Каширском шоссе у пересечения с улицей Кошкина. По словам очевидцев, у экскаватора, который находился на специальном трейлере, во время движения неожиданно выдвинулась стрела.

Она практические снесла крышу машины скорой, ехавшей в той же полосе сзади. Сообщают, что травмы получили два человека.

В настоящее время выясняют причины происшествия. По одной из версий, были нарушены правила техники безопасности при транспортировке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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