13:45Происшествия
СК возбудил дело против блогера Митрошиной по уклонению от уплаты налогов на 120 млн руб
Столичный Следственный комитет возбудил дело против блогера Александры Митрошиной по уклонению от уплаты налогов на сумму 120 миллионов рублей. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале СК по Москве.
По версии следствия, Митрошина как индивидуальный предприниматель с октября 2020 по май 2022 года заработала больше, чем предусматривает упрощенная система налогообложения. Чтобы скрыть доходы, часть денег она получала на другие ИП. У девушки уже провели обыски, еще ее проверяют на причастность к другим экономическим преступлениям.
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